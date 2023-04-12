В Орловской области ввели в оборот 2,2 тыс га сельхозземель

Таковы результаты за первый квартал года.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, за это время ведомство обследовало в нашей области 8,6 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Удалось выявить 123 нарушения.

Основной вид нарушений – это зарастание сорной травой, кустарниками и деревьями. Однако найдены и три свалки, а также два несанкционированных карьера.

В частности, одна из свалок находилась в Кромском районе. Её общая площадь составляла 0,4 гектара. Земля использовалась для складирования зерноотходов, а также строительного мусора. Однако правообладатель земельного участка (ООО «Орёл-Агро-Продукт») отреагировал на предостережение и устранил выявленные нарушения.

ИА «Орёлград»