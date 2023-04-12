В Орловской области ввели в оборот 2,2 тыс га сельхозземель

12.4.2023 | 16:12 Новости, Общество

Таковы результаты за первый квартал года.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, за это время ведомство обследовало в нашей области 8,6 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Удалось выявить 123 нарушения.

Основной вид нарушений – это зарастание сорной травой, кустарниками и деревьями. Однако найдены и три свалки, а также два несанкционированных карьера.

В частности, одна из свалок находилась в Кромском районе. Её общая площадь составляла 0,4 гектара. Земля использовалась для складирования зерноотходов, а также строительного мусора. Однако правообладатель земельного участка (ООО «Орёл-Агро-Продукт») отреагировал на предостережение и устранил выявленные нарушения.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования