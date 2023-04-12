Жителя Орла будут судить за убийство семейной пары

Скрывая следы преступления, он сжег тела жертв.

Передано в суд уголовное дело о двойном убийстве, угоне и умышленном уничтожении чужого имущества. В совершении этих преступлений обвиняют 55-летнего жителя Орла.

Криминальная история произошла 24 сентября 2022 года на территории садоводческого товарищества в Заводском районе областного центра. В тот день знакомые, семейная пара, приехали к мужчине на дачный участок поговорить. Разговор не получился — между ними возник конфликт из-за долга, который подруга обвиняемого не могла им вернуть. В тот день она тоже находилась на даче.

«Кредиторы» заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы. Закончилось все тем, что обвиняемый металлический трубой ударил мужчину и женщину по голове. Оба скончались на месте.

Скрывая следы преступления, фигурант перенес тела убитых людей в их же машину, отогнал ее в отдаленное место, где сжег вместе с телами, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»