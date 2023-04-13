Информация о смене подрядчика школы на Родзевича-Белевича не подтвердилась

13.4.2023 | 18:41 Новости, Образование, Общество

«Коммерсант» удалил уже опубликованную статью.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Ранее издание сообщило, что новую школу на 1225 мест будет строить не «Управление капитального строительства», которое выиграло торги, а «Техспецкомплект». При этом «Коммерсант» ссылался на источники в департаменте дорожного хозяйства Орловской области.

В ответ на запрос ИА «Орёлград» департамент ещё раз подтвердил, что «Орёлгосзаказчик» заключил соответствующий контракт именно с ООО «Управление капитального строительства». В обязанности подрядчика входит разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и, непосредственно, выполнение строительно-монтажных работ.

ИА «Орёлград»

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