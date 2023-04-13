Орловский губернатор высказался по «зелёной теме»

13.4.2023 | 11:43 Новости, Общество

Клычков пообещал орловчанам «не менее тысячи деревьев».

Тема вырубки зелёных насаждений «всплыла» во время последнего прямого эфира Клычкова в социальных сетях.

Губернатор признал, что запрос на озеленение Орла, действительно, существует. Также Клычков указал, что значительное число строек не лучшим образом отражается на «лёгких города».

В итоге губернатор пообещал орловчанам усилить работу в данном направлении. «Мы поставили задачу высадить не менее тысячи деревьев в ближайшее время… Если найдутся те, кто нас поддержит, то мы сможем ещё добавить», — заявил он.

Конкретизировать эти планы глава исполнительной власти области пока не стал.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования