Орловский губернатор высказался по «зелёной теме»

Клычков пообещал орловчанам «не менее тысячи деревьев».

Тема вырубки зелёных насаждений «всплыла» во время последнего прямого эфира Клычкова в социальных сетях.

Губернатор признал, что запрос на озеленение Орла, действительно, существует. Также Клычков указал, что значительное число строек не лучшим образом отражается на «лёгких города».

В итоге губернатор пообещал орловчанам усилить работу в данном направлении. «Мы поставили задачу высадить не менее тысячи деревьев в ближайшее время… Если найдутся те, кто нас поддержит, то мы сможем ещё добавить», — заявил он.

Конкретизировать эти планы глава исполнительной власти области пока не стал.

ИА «Орёлград»