Орловскую область посетят гематологи федерального центра

Ведущие гематологи страны познакомятся с работой орловской службы крови и поделятся опытом.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России проведут контрольное выездное мероприятие. Делегация гематологов пробудет в Орле с 17 по 19 апреля. Группу экспертов возглавляет первый заместитель гендиректора НМИЦ гематологии Минздрава России Вера Троицкая.

Планируется, что гематологи федерального центра посетят областную клиническую больницу, городскую поликлинику №2, а также лаборатории, онкологический диспансер, бюро судебно-медицинской экспертизы и станцию переливания крови Орла. По итогам визита эксперты озвучат рекомендации и предложения по совершенствованию гематологической службы Орловской области.

Также в рамках визита делегации гематологов проведут рабочие встречи, практические семинары и мастер-классы по обмену опытом. Главная цель – создание и поддержка современных гематологических центров в регионах.

ИА «Орелград»