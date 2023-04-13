Работник «Орёлводоканала» пожертовал на СВО 150 тысяч рублей

Орловчанин взял деньги из собственных боевых выплат.

Как сообщает администрация Орла, мужчина отправился в зону специальной военной операции осенью минувшего года – в качестве добровольца. Служба продлилась три месяца. Затем орловчанина отправилии домой – сыграло роль состояние его здоровья, а также то, что он достиг предельного возраста прохождения службы.

Однако он нашёл способ поддержать российские силы по-другому и решил перечислить 150 тысяч рублей на счёт благотворительного фонда «Благо Дари», который занимается помощью нашим бойцам. На эти средства, например, можно приобрести 50 летних комплектов военной формы или 33 пары тактических ботинок.

«Мы должны быть людьми и подбадривать друг друга», — пояснил свою позицию орловчанин.

ИА «Орёлград»