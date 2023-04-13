В Орле двухсотлетие горпарка будут отмечать три дня

Здесь пройдёт фестиваль «Шредерский сад».

Он продлится с 29 апреля по 1 мая и будет состоять из пятнадцати масштабных мероприятий.

Основные состоятся 1 мая, непосредственно в день юбилея. Запланированы: губернаторский бал, выставка декоративно-прикладного творчества, анимационно-интерактивная программа для детей, театрализованные экскурсии и многое другое.

Также в рамках фестиваля состоятся конкурсные выступления в пяти номинациях: художественно-изобразительное и литературно-художественное творчество, хореографическое искусство, вокал и фотография.

Участвовать могут все желающие (в возрасте от шести лет). Заявки принимаются на официальную почту администрации парка до 20 апреля.

ИА «Орёлград»