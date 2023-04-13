В Орле фонд капремонта требует от художественной школы около 100 тыс

Дело уже дошло до суда.

Соответствующая информация опубликована Арбитражным судом Орловской области.

Точная сумма исковых требований составляет 98 тысяч 76 рублей. Именно столько «Детская художественная школа Орла» (расположенная на Рощинской, 1-А) задолжала фонду по взносам за капитальный ремонт (включая и саму сумму долга, и начисленные пени). Уточняется, что речь идёт только о периоде 2022-го года.

Дело рассматривается в упрощённом режиме. Пока что ответчику дали время для того, чтобы обозначить свою позицию в досудебном порядке. Однако решение по делу будет принято не позднее 5 июня этого года.

ИА «Орёлград»