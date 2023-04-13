В Орле могут возбудить первую «уголовку» по сжиганию травы

ЧП случилось в СНТ «Ветеран».

11 апреля неизвестные лица подожгли сухую траву на общей территории населённого пункта. Огонь быстро распространился и успел уничтожить две хозяйственные постройки. Соседние строения отстояли благодаря качественной и оперативной работе пожарных.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, по данному факту проводится проверка сообщения о преступлении в рамках уголовного законодательства.

Всего с начала пожароопасного периода (то есть с апреля) гражданам, уличённым в поджогах травы, назначено 97 штрафов (на общую сумму около 500 тысяч рублей) и вынесено 436 административных предупреждений. За это время сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию палов сухой травы и мусора более тысячи раз.

ИА «Орёлград»