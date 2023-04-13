В Орле снова горел аэропорт

Площадь возгорания составила 4 гектара.

Как сообщили в Управлении МЧС по Орловской области, причиной, как и неделю назад, стали возгорания сухой травы. Ликвидировать их последствия пришлось двум отделениям 5-й пожарно-спасательной части. Это оказалось не так просто – дул сильный ветер, усиливавший и пламя.

Напомним, неделю назад, вечером 6-го апреля, в районе орловского аэропорта произошёл ещё более масштабный пожар, который тушили несколько часов. Пламя и дым были хорошо видны издалека.

Также за минувшие сутки в Орловской области произошло по одному возгоранию в жилом и в дачном домах, а также два пожара в нежилых домах. Кроме того, у парковки рядом с ТЦ «ГРИНН» выгорел металлопластиковый забор (на площади 24 квадратных метра).

ИА «Орелград»