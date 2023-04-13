В Орловской области оценят состояние игровых комнат и аттракционов

Проверка будет проведена в преддверии летних каникул, сообщили в прокуратуре.

К оценке соблюдения требований безопасности при содержании и эксплуатации игрового, детского спортивного оборудования и аттракционов помимо надзорного ведомства привлекут специалистов органов контроля.

В прокуратуре также проинформировали о результатах проверки комплекса в здании №4 по улице Розы Люксембург в Орле («Чудо Улей»). Там из-за порванного батута в марте ребенок получил травму головы. Оказалось, что в игровой зоне установлен комплекс «Доблестный», сертификат соответствия на который истек еще в 2017 году.

Помимо порванного батута проверяющие обратили внимание на отсутствие на некоторых элементах ударопоглощающего покрытия, деформированные деревянные части. Для отделки полов в игровой зоне использовались материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Кроме того, второй эвакуационный выход из зального помещения осуществляется через зону разгрузки товаров, что недопустимо. Посещение игровой зоны запрещено до устранения нарушений.

Директору ООО «Домашние продукты» внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Возбуждены дела за нарушение прав потребителей и требований пожарной безопасности.

ИА «Орелград»