«Культурный фронт» недоволен орловскими «Яйцами Фаберже»

Общественники выступили против популярной ска-группы.

Камнем преткновения стал концерт «Фаберже» во Владимире, назначенный на это воскресенье, день православной Пасхи. «Владимирские новости» сообщают, что местная организация «Культурного фронта России» выступила против этого мероприятия, сославшись на то, что песни группы «оскорбляют чувства верующих и отрицательно влияют на молодёжь».

Между тем, ещё раньше концерт (кстати, приуроченный к двадцатилетию коллектива) перенесли на открытую дату. В официальной группе мероприятия «Вконтакте» это объяснили тем, что «основной состав музыкантов» будет задействован «в праздновании Пасхи».

«Культурный фронт» — общероссийское общественное движение, созданное осенью минувшего года.

ИА «Орёлград»