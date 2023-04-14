ООО «Вектор» оштрафовали за туманный трудовой договор

Нарушения законодательства выявлены в ходе проверки прокуратурой Орловской области.

Надзорный орган оценил трудовой договор, заключенный с гражданином. В нем отсутствовало указание на сроки выплаты зарплаты, не были указаны конкретные условия труда на рабочем месте и сведения о допотпуске за ненормированный труд.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО «Вектор» дела об административном правонарушении за ненадлежащее оформление трудового договора. Государственной инспекции труда в Орловской области юридическое лицо оштрафовано на 10 000 рублей.

ИА «Орелград»