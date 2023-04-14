ООО «Вектор» оштрафовали за туманный трудовой договор

14.4.2023 | 10:36 Закон и порядок, Новости

Нарушения законодательства выявлены в ходе проверки прокуратурой Орловской области.

Надзорный орган оценил трудовой договор, заключенный с гражданином. В нем отсутствовало указание на сроки выплаты зарплаты, не были указаны конкретные условия труда на рабочем месте и сведения о допотпуске за ненормированный труд.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО «Вектор» дела об административном правонарушении за ненадлежащее оформление трудового договора. Государственной инспекции труда в Орловской области юридическое лицо оштрафовано на 10 000 рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования