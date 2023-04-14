Орловчанин выжил после удара ножом в голову

Подозреваемого в нападении задержали.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, конфликт, который закончился поножовщиной, произошёл в Железнодорожном районе на улице Пушкина в одном из домов.

Как это часто бывает, «фоном» для преступления стало совместное распитие спиртных напитков. В какой-то момент хозяин квартиры и один из его гостей, 32-летний мужчина, начали конфликтовать.

В качестве последнего аргумента хозяин взял кухонный нож и нанёс орловчанину удар в голову. Однако потерпевший оперативно покинул негостеприимную квартиру и смог получить медицинскую помощь.

Вскоре подозреваемого в покушении на убийство задержали. Он дал признательные показания. Сообщается, что следователь будет ходатайствовать о заключении его под стражу до суда.

ИА «Орёлград»