Орловчанин выжил после удара ножом в голову

14.4.2023 | 11:42 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Подозреваемого в нападении задержали.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, конфликт, который закончился поножовщиной, произошёл в Железнодорожном районе на улице Пушкина в одном из домов.

Как это часто бывает, «фоном» для преступления стало совместное распитие спиртных напитков. В какой-то момент хозяин квартиры и один из его гостей, 32-летний мужчина, начали конфликтовать.

В качестве последнего аргумента хозяин взял кухонный нож и нанёс орловчанину удар в голову. Однако потерпевший оперативно покинул негостеприимную квартиру и смог получить медицинскую помощь.

Вскоре подозреваемого в покушении на убийство задержали. Он дал признательные показания. Сообщается, что следователь будет ходатайствовать о заключении его под стражу до суда.

ИА «Орёлград»

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