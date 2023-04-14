Орловчанка подозревается в мошенничестве на 580 тыс

По текущей версии, женщина незаконно получала «чернобыльские».

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

Противозаконный факт выявил сотрудник отделения по Болховскому району. По предварительной информации, гражданка 1982-го года рождения зарегистрировала себя и своих детей в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Фактически же эти люди там не проживали. Установлено, что благодаря этой уловке орловчанка получила выплаты на общую сумму около 580 тысяч рублей (в период с ноября 2022-го по январь 2023-го года).

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Пресс-служба Управления МВД по Орловской области, что она предприняла меры к возмещению причинённого ущерба.

ИА «Орёлград»