Орловчанка подозревается в мошенничестве на 580 тыс

14.4.2023 | 17:09 Закон и порядок, Новости, Общество

По текущей версии, женщина незаконно получала «чернобыльские».

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области (иллюстративное)

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

Противозаконный факт выявил сотрудник отделения по Болховскому району. По предварительной информации, гражданка 1982-го года рождения зарегистрировала себя и своих детей в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Фактически же эти люди там не проживали. Установлено, что благодаря этой уловке орловчанка получила выплаты на общую сумму около 580 тысяч рублей (в период с ноября 2022-го по январь 2023-го года).

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Пресс-служба Управления МВД по Орловской области, что она предприняла меры к возмещению причинённого ущерба.

ИА «Орёлград»

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