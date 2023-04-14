Орловец получил срок за попытку спрятать труп

14.4.2023 | 10:28 Закон и порядок, Новости

Мужчина решил помочь товарищу.

фото СУ СК России по Орловской области

Житель Орла осужден к лишению свободы за укрывательство особо тяжкого преступления, сообщает прокуратура региона. В декабре 2021 года мужчина и два его знакомых распивали спиртное. Последние повздорили и подрались. Один получил множество ударов руками, ногами, табуретом и скончался. Хозяин дома предложил захоронить труп на участке своего домовладения. Злоумышленники вместе выкопали яму и опустили туда тело.

Укрывательство особо тяжкого преступления суд оценил на 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован, так как не вступил в силу. Нападавший же получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть.

ИА «Орелград»

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