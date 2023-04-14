У орловчанина угнали дорогостоящий электровелосипед

Полиция раскрыла кражу по горячим следам.

Преступление произошло в Северном районе. Владелец оставил свой транспорт на лестничной клетке седьмого этажа – меньше чем на час, однако не пристегнул его специальным тросом. По предварительным данным, стоимость электровелосипеда составляла 70 тысяч рублей.

Ситуацией воспользовался злоумышленник. Однако полиция оперативно установила и задержала подозреваемого, местного жителя 1994-го года рождения. В тот вечер он приходил в гости к знакомым в соседний подъезд. По текущей версии, за совсем короткий период времени он успел не только похитить, но и продать чужое имущество, выдав его за своё.

Незаконный заработок составил 4 тысячи рублей.

Однако полиция установила и покупателя – и изъяла у него похищенное транспортное средство.

В данный момент подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»