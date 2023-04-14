В Орле могут создать спецстадион

14.4.2023 | 11:16 Новости, Спорт

На нём можно будет заниматься техническими видами спорта.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Такая тема поднималась сегодня на встрече губернатора Андрея Клычкова с гонщиком Леонидом Панфиловым. Как сообщает пресс-служба губернатора, участники обсудили вопросы развития автомотоспорта в регионе.

Панфилов родился в 1981-м году. Орловчанин несколько раз побеждал на чемпионатах России по картингу, а с 2019-го года является пилотом команды LADA Sport ROSNEFT в кольцевых гонках.

Несколько минут назад в соцсетях спортсмен сообщил, что в данный момент летит в Сочи, чтобы принять участие во всероссийских соревнованиях по кольцевым автомобильным гонкам «РСКГ 2023».

ИА «Орёлград»

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