В Орле разыскиваются ценные кадры для горадминистрации

Приём заявок начинается в понедельник.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, новые кадры ищут для отдела опеки и попечительства, который является частью городского управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства. Сюда требуются начальник и главный специалист. Однако уточняется, что речь идёт не об открытых вакансиях, а о кадровом резерве.

Требований к стажу не предъявляется. Для должности начальника требуется высшее профессиональное образование, для должности главного специалиста – от среднего профессионального или выше.

Также администрация Орла ищет кандидатов на ещё девять ответственных должностей, причём тут речь идёт уже не только о зачислении в резерв, но и о незакрытых вакансиях. Например, сейчас свободны должности главного специалиста сектора по Железнодорожному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства, а также начальника отдела строительства, реконструкции объектов капитального строительства управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Все подробности можно узнать на официальном сайте горадминистрации в разделе «Вакансии» или по телефону 25-52-10.

ИА «Орёлград»