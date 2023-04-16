Под Орлом на отлов 44 собак потратят миллион

В Ливенском районе обновили параметры программы по обращению с бродячими животными.

Администрация Ливенского района внесла изменения в муниципальную программу обращения с животными без владельцев, принятую в январе текущего года. Паспорт программы соответственно также претерпел изменения. В частности, в нем появился пункт о том, что отловленные на улицах животные подлежат обязательной доставке в приюты для животных. Финансирование таких работ ляжет на областной бюджет, хотя полномочия по организации отлова бродячих собак и кошек теперь возложены на местные власти.

Действие программы Ливенского района рассчитано на три года, включая 2023 год. Ежегодный объем ее финансирования составит 304,8 тысячи рублей. Ориентировочное количество животных без владельцев, отловленных за это время, составляет: 2023 год — 12 особей, 2024 год – 15 особей, 2025 год – 17 особей. Таким образом, на отлов 44 бродячих собак предполагается потратить почти миллион рублей, выделенных району из региональной казны. Впрочем, это будет не только отлов.

Мероприятия будут базироваться на международном стандарте ППВСО – поимка, проверка, вакцинация, стерилизация, освобождение. То есть, отлов и стерилизация животных проводятся с последующим выпуском животных обратно. В документе, кстати, отмечено: массовая стерилизация животных должна учитывать тот факт, что существует десятикратно большая популяция домашних животных. Поскольку обе эти популяции связаны между собой, особенно в условиях сельской местности, необходимо эту связь контролировать при помощи дополнительных мер.

«Большое количество бездомных собак – это экологическая и социальная болезнь района, показатель падения ответственности владельцев животных, — говорится в паспорте муниципальной программы. – Бездомные собаки и кошки на территории Мценского района – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных».

ИА «Орелград»