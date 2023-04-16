Суд в Орле рассмотрел дело об уничтоженном медицинском товаре

Компания из Екатеринбурга подала в суд на детский медицинский центр.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сервис Урал Плюс» из Екатеринбурга к бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой». Речь шла о взыскании убытков в размере около 200 тысяч рублей (стоимость уничтоженного ответчиком товара). Ответчиком в материалы дела был представлен письменный отзыв. НКМЦ просил отказать в удовлетворении исковых требований в связи с ненадлежащим исполнением истцом существенных условий гражданско-правовых договоров в части неполной поставки товаров, а также поставки товара с нарушением остаточного срока годности и др.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2020 года стороны по мотивам проведенной закупки заключили гражданско-правовой договор. Поставщик должен был доставить в НКМЦ расходные материалы для дренирования ран. Поставка товара должна была производиться по графику. Цена договора составляла 101 382 рублей. Во исполнение договора была произведена частичная поставка товара на сумму 80 тысяч рублей. Те же стороны тогда же заключили договор на поставку расходных материалов для аппарата ИВЛ. Цена этого договора составила 1,011 миллиона рублей. Во исполнение него также была произведена частичная поставка товара. Еще один договор на закупку товаров для оказания паллиативной помощи был заключен в ноябре 2020 года. Его цена составила 1,004 миллиона рублей, товар тоже был поставлен частично.

В конце ноября 2020 года НКМЦ направил поставщику мотивированные отказы от приемки товаров по договорам. Затем было принято решение об одностороннем отказе от исполнения договоров. Также, из материалов дела следует, что в адрес истца ответчиком были направлены уведомления с требованием забрать непринятый товар. Истец был уведомлен о том, что в случае, если товар не будет им вывезен со склада НКМЦ в установленный срок, он будет утилизирован.

В конце февраля 2022 года НКМЦ проинформировал поставщика об утилизации товара, о чем был составлен соответствующий акт. Истец полагал: поскольку ответчиком поставленный по договорам товар не был принят, то право собственности на этот товар принадлежало ему. Значит, медцентр «неправомерно утилизировал товар, имел обязательства по его хранению в разумный срок, либо реализации с перечислением денежных средств истцу». Поэтому поставщик поставил вопрос о возмещении убытков. Однако суд установил, что поставщик «никаких мер по распоряжению некачественным товаром в разумный срок не предпринял». А отказ от исполнения договоров не был обжалован в установленном порядке.

«Как установлено судом, никаких мер по распоряжению товаром истец в разумный срок не предпринял, при этом срок является достаточным и разумным с учетом требования заказчика об остаточных сроках годности товара – не менее 12 месяцев в момент поставки, — следует из решения арбитража. — То есть, на момент утилизации остаточный срок годности практически истек, так как с ноября 2020 до июня 2021 года прошло шесть месяцев, а остаточный срок годности был менее 12 месяцев. Указанное не свидетельствует о проявлении поставщиком должной заботливости и осмотрительности в целях минимизации возможных негативных последствий».

Таким образом, в рамках настоящего дела истец фактически намеревался взыскать не убытки, а стоимость не принятого ответчиком товара, который не подлежит в данных условиях оплате. Также суд учел, что НКМЦ не мог сам продать товар, которые не принял, хотя бы по той причине, что у него, как у бюджетного учреждения здравоохранения, нет прав на ведение торговли медицинским оборудованием. В результате суд решил в удовлетворении исковых требований отказать.

ИА «Орелград»