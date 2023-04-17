Брак орловчанки и йеменца дважды признали фиктивным

17.4.2023 | 15:39 Закон и порядок, Новости, Общество

Союз заключили без намерения создать семью.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Нарушение миграционного законодательства выявила полиция. После этого прокуратура Заводского района Орла провела проверку и обратилась в суд.

Выяснилось, что 39-летняя гражданка России и 28-летний приезжий из Йемена вступили не в настоящий, а в фиктивный брак. Его реальной целью было поставить иностранца на миграционный учёт и оформить ему российское гражданство.

Заводской районный суд признал брак недействительным. Однако супруги попытались обжаловать это решение в Орловском областном суде – но с неутешительным (для них) результатом.

Как сообщает прокуратура Орловской области, к настоящему моменту запись о соответствующем браке аннулирована.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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