Брак орловчанки и йеменца дважды признали фиктивным

Союз заключили без намерения создать семью.

Нарушение миграционного законодательства выявила полиция. После этого прокуратура Заводского района Орла провела проверку и обратилась в суд.

Выяснилось, что 39-летняя гражданка России и 28-летний приезжий из Йемена вступили не в настоящий, а в фиктивный брак. Его реальной целью было поставить иностранца на миграционный учёт и оформить ему российское гражданство.

Заводской районный суд признал брак недействительным. Однако супруги попытались обжаловать это решение в Орловском областном суде – но с неутешительным (для них) результатом.

Как сообщает прокуратура Орловской области, к настоящему моменту запись о соответствующем браке аннулирована.

ИА «Орёлград»