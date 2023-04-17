Молодым орловским артистам назначали губернаторские стипендии

17.4.2023 | 10:22 Культура, Новости

Поддержку получили 12 человек.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В число стипендиатов вошли: Александр Аксиненко, Алина Алёшина, Ольга Виррийская, Андрей Григорьев, Полина Коверзнева, Дмитрий Крыхтин, Зоя Останина, Елизавета Рыбянцова, Артём Степанов, Ольга Федина, Алексей Фомин и Максим Шерстюк.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, стипендии будут выплачиваться с 1 мая ежемесячно в течение одного года.

Кандидатов выдвигали художественные советы театров области. В частности, требовалось, чтобы возраст артистов не превышал 35-ти лет, а стаж работы составлял от двух лет.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования