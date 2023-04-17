Молодым орловским артистам назначали губернаторские стипендии

Поддержку получили 12 человек.

В число стипендиатов вошли: Александр Аксиненко, Алина Алёшина, Ольга Виррийская, Андрей Григорьев, Полина Коверзнева, Дмитрий Крыхтин, Зоя Останина, Елизавета Рыбянцова, Артём Степанов, Ольга Федина, Алексей Фомин и Максим Шерстюк.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, стипендии будут выплачиваться с 1 мая ежемесячно в течение одного года.

Кандидатов выдвигали художественные советы театров области. В частности, требовалось, чтобы возраст артистов не превышал 35-ти лет, а стаж работы составлял от двух лет.

ИА «Орёлград»