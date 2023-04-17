Новые раскопки Орловской крепости обойдутся в 3,3 миллиона

17.4.2023 | 13:21 История, Культура, Новости

Для работ уже выбран подрядчик.

Фото: Официальная страница мэра Орла Юрия Парахина «ВКонтакте»

Ими займётся Институт археологии Российской академии наук. Ранее это учреждение уже проводило здесь археологические исследования.

Также Институт археологии РАН продолжит раскопки в Новодеревеньковском районе — на территории выявленного места Судбищенской битвы. Их стоимость составит ещё 2,7 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства Орловской области.

Эти исследования являются начальным этапом создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Финансирование этого проекта предусмотрено постановлениями федеральных и региональных властей. В частности, комплекс создаётся в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры».

ИА «Орёлград»

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