Орловскую область посетит замминистра строительства РФ

17.4.2023 | 11:30 ЖКХ, Новости, Строительство

Визит Алексея Ересько состоится 22 апреля.

Фото: minstroyrf.gov.ru

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в администрации Орловской области сообщил первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.

Алексей Ересько назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 2021-м году. До этого руководил департаментом Министерства транспорта РФ.

В Минстрое Ересько отвечает за правовое регулирование в сфере ЖКХ, мониторинг и анализ коммунальных систем, капитального ремонта, ликвидацию аварийного жилого фонда и формирование комфортной городской среды.

ИА «Орёлград»

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