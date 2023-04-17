Орловскую область посетит замминистра строительства РФ

Визит Алексея Ересько состоится 22 апреля.

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в администрации Орловской области сообщил первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.

Алексей Ересько назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 2021-м году. До этого руководил департаментом Министерства транспорта РФ.

В Минстрое Ересько отвечает за правовое регулирование в сфере ЖКХ, мониторинг и анализ коммунальных систем, капитального ремонта, ликвидацию аварийного жилого фонда и формирование комфортной городской среды.

ИА «Орёлград»