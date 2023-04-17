Приобрести сим-карту в орловских сёлах стало ещё проще

МегаФон и Yota расширили сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в Орловской области, где запущена связь 4G. Горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители отдаленных сел и деревень — не выезжая в районные города.

Подключиться к МегаФону и Yota можно теперь не только в столице региона и крупных районых центрах, но и в населенных пунктах Орловской области, среди которых Казанское, Залегощь, Нарышкино, Шахово, Навесное, Белый Колодец, Гнездилово, Льгов, Муравль, Вахново, Успенское и и другие. Сейчас география партнерской сети проекта охватывает более 350 точек в сельской местности.

«Нам важно создавать равные возможности для жителей региона вне зависимости от места проживания. Именно поэтому мы выбираем магазины, расположенные в шаговой доступности и хорошо известные местным жителям, чтобы каждый абонент мог беспрепятственно пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни», — отмечает директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

Кроме того, сим-карты, как и прежде, доступны в интернет-магазине МегаФона, на Wildberries и Ozon, в салонах «М.Видео», «Эльдорадо» и «DNS». Сим-карту можно приобрести лично или воспользоваться сервисом доставки и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение, в том числе через портал Госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

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