Условия земельного аукциона под Орлом оказались незаконными

Комиссия УФАС вынесла решение по делу против Колпнянской администрации.

Антимонопольщики завершили рассмотрение дела, возбужденного в отношении администрации Колпнянского района Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», поводом послужила жалоба, поступившая в УФАС от потенциального участника торгов. Он сообщил о том, что администрация отказалась от проведения аукциона в последний момент, нарушив установленные для этого законодательством сроки. Речь идет об организации аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка площадью 501 квадратный метр, расположенного в Колпне с восточной стороны здания бывшего дома культуры по улице Чкалова.

Как следует из материалов дела, категория этого участка – земли населенных пунктов, а вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения. В ходе заседания комиссии УФАС представитель администрации Колпнянского района сообщил, что жалобу считает необоснованной, поскольку сроки отказа от проведения аукциона были соблюдены. Комиссия же установила, что в извещении была указана дата проведения аукциона – 24 марта 2023 года, 11:00 по московскому времени.

А 21 марта на официальном сайте по проведению торгов организатором было опубликовано извещение об отказе в проведении аукциона. Причиной стало то, что данный участок администрация не имела права продавать. Учитывая вид разрешенного использования, на такой земле возможно строительство зданий и сооружений. В подобном случае участок можно только сдавать в аренду. Учитывая изложенное, организатор торгов был обязан принять решение об отказе в проведении аукциона.

Извещением было предусмотрено, что организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. В данном случае, по мнению комиссии, установленный трехдневный срок не был соблюден. Одновременно с этим комиссия УФАС отметила, что сам аукцион проводился с нарушениями, поскольку участок предполагалось продать, а не сдать в аренду.

В результате комиссия УФАС постановила признать в действиях администрации Колпнянского района Орловской области нарушения пункта 7 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ. Также она решила передать материалы настоящего дела должностному лицу Управления ФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по выявленным нарушениям порядка организации аукциона. Впрочем, решение или предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке.

ИА «Орелград»