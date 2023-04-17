В Орле на Красный мост доставили важный груз

Это часть металлического пролётного строения.

Вес «пролётки» составляет около 11 тонн.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, уже завтра в город прибудет ещё одна машина с ещё одной частью строения.

После разгрузки начнётся сборка первого блока мостового пролёта. Его общий вес составит целых 520 тонн.

Детали нового Красного моста будут «приезжать» в Орёл до конца мая. Параллельно рабочие будут собирать конструкции. Полностью завершить задачу по сборке и надвижке пролёта планируется в июле.

Работы выполняет ООО «Уваровская ПМК-22». Реконструкция Красного моста ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ИА «Орёлград»