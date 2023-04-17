В Орле повысят тарифы на услуги для бомжей

О повышении тарифов попросил департамент социальной защиты населения.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области подготовило проект об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые определенным категориям граждан в полустационарной форме социального обслуживания. Как следует из пояснительной записки к документу, основанием послужило обращение регионального департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости. Установление тарифов на социальные услуги регламентировано Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» и региональным законом «Об утверждении перечня социальных услуг».

В частности, управлением подготовлен проект приказа об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые центрами социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Новые расценки будут базироваться на величине подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2023 год. По сравнению с действующими, они будут увеличены. Например, утверждены расценки на социально-бытовые услуги для лиц без определенного места жительства и занятий.

Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день будет обходиться в 193,33 рубля. Действующий тариф – 185,89 рубля. Предоставление в пользование мебели — 49,93 рубля в день (48,01), обеспечение питанием — 339,55 рубля в день (326,49), обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) — 163,85 рубля в день (157,55). Вырастут расценки и на социально-трудовые и социально-правовые услуги. Так, оказание помощи в трудоустройстве (разовое) подорожает с 26,2 до 27,25 рубля, оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг – с 52,36 до 54,45 рубля, оказание помощи в получении юридических услуг – с 19,62 до 20,4 рубля и т.д.

ИА «Орелград»