В Орле стартовало голосование по благоустройству территорий

Проголосовать можно до 31 мая.

Виртуальные «выборы» проходят на единой федеральной онлайн-платформе.

Орловчанам предлагается выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

На данный момент в голосовании приняли участие уже более двух тысяч жителей Орловской области. Отдать свой голос можно лишь один раз. Для этого надо авторизоваться на платформе с помощью аккаунта на «Госуслугах» и выбрать своё муниципальное образование и наиболее достойную благоустройства территорию.

В Орле на голосование вынесено 5 объектов. Это Городской парк культуры и отдыха, скверы Гуртьева и Бунина, парк «Ботаника» и ландшафтный сквер «Дворянское гнездо». На благоустройство выбранной территории направят около 90 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»