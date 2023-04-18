27-летний орловчанин обвиняется в ограблении девочки

18.4.2023 | 17:18 Новости, Происшествия

Дело передано в суд.

Фото: www.adm-mtsensk.ru

Преступление произошло в августе минувшего года во Мценске на местной улице Ленина. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Орловской области, молодой человек находился в нетрезвом состоянии.

По текущей версии, орловчанин заметил в руках несовершеннолетней мобильный телефон, проследовал за ней, схватил девочку за шею и отнял ценное имущество. После этого он скрылся с места. Стоимостью телефона составила около 13 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «грабёж». К настоящему моменту СК РФ завершил следствие и вынес обвинительное заключение, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орёлград»

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