Аферисты по почте выманивают у орловцев «налоговые долги»

Подозрительные письма мошенники рассылают по электронным адресам.

Жители Орловской области начали жаловаться в региональное Управление ФНС России на подозрительные письма, которые поступают на их электронную почту. Эти послания адресованы якобы Федеральной налоговой службы России. В письмах сообщается о некой «налоговой задолженности», накопившейся у адресата, и тут же предлагается оплатить ее в режиме онлайн.

«Управление предупреждает, налоговая служба не рассылает подобные сообщения, — заявили по этому поводу в Управлении ФНС России по Орловской области. — Всю необходимую информацию о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно узнать в личных кабинетах налогоплательщика, а также лично обратившись в налоговый орган или позвонив по бесплатному телефону контакт-центра 8 (800) 222-22-22. Налоговая служба региона рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам, а помечать их как «спам» или удалять».

Тем временем, сотрудники областной налоговой службы провели беседу со студентами Орловского базового медицинского колледжа и рассказали им о возможных последствиях фиктивной регистрации организаций. Сомнительные дельцы нередко именно студентов просят на свое имя зарегистрировать фиктивную фирму, обещая им за это денежное вознаграждение. Между тем, подобное для самих студентов чревато негативными последствиями.

«В ходе урока присутствующих ознакомили с процедурой государственной регистрации и правовыми последствиями, возникающими при создании фиктивных фирм, — уточнили в пресс-службе УФНС. — Создание фирмы на подставных лиц, а также предоставление своих паспортных данных бесплатно или за вознаграждение предполагает административную и уголовную ответственность».

ИА «Орелград»