Аграрии сотни раз попались на нарушении работы с пестицидами

На территории Орловской и Курской областей выявлено уже почти полтысячи таких нарушений.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году на территории двух подведомственных регионов выявлено уже 475 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Они были вскрыты в первом квартале при проведении государственного контроля (надзора) в указанной сфере. Всего за отчетный период времени было проведено 471 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе 162 — в Орловской области.

«Основная доля — это мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Выявлено 475 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции (Орловская область – 161, Курская область – 314)».

Наиболее распространенными видами нарушений являются «отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами, а также отсутствие регистрации сельхозтоваропроизводителей в информационной системе «Сатурн». ТУ Россельхознадзора напоминает, что необходимо в обязательном порядке не позднее, чем за три дня через СМИ информировать население о предстоящей обработке полей агрохимикатами и пестицидами.

По закону такая информация заблаговременно должна доводиться до жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от границ земельных участков, запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами. Она должна содержать сведения о границах запланированных к обработке земельных участков, сроках и способов проведения работ, наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности и др.

Добавим, что в текущем году по результатам проведенных мероприятий в целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами ТУ Россельхознадзора было выдано 472 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе 161 – в Орловской области. К административной ответственности уже привлечены одно юридическое лицо и шесть должностных лиц.

ИА «Орелград»