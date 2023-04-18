Бизнес-омбудсмен рассказал, как решалась проблема прудов

Тема включена в проект доклада о работе за 10 лет.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле состоялось совместное заседание координационного и экспертного Советов при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области. Участники обсудили проект доклада бизнес-омбудсмена об итогах деятельности за 10 лет. Отметим, что в регионе институт уполномоченного по защите прав предпринимателей действует с 2013 года. За прошедшее время было «выявлено значительное количество проблемных аспектов осуществления предпринимательской деятельности, которые обусловлены как несовершенством законодательства, так и перекосами в правоприменительной деятельности».

Ряд проблем был решен, часть остается нерешенной, причем значительная часть проблемных вопросов требовала решения на федеральном уровне. В частности, в 2014 году был выявлен целый ряд проблемных аспектов осуществления прудовой аквакультуры на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках – так называемые русловые пруды. В частности, в Орловской области была отмечена подмена понятий видов аквакультуры.

«Так, в 2009 году все русловые пруды на территории Орловской области были отнесены к рыбопромысловым участкам, для осуществления рыбоводства с предпринимателями заключены договоры пользования рыбопромысловыми участками», — следует из доклада.

С 2015 года были предприняты попытки переименования всех русловых прудов на водохранилища. Тревожный сигнал из Орловской области дошел до уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Для решения обозначенных проблем была организована совместная работа с Росрыболовством, Генеральной прокуратурой и Госдумой, в результате административные барьеры стали сниматься.

«Однако остался неурегулированным вопрос определения правовых оснований приобретения права пользования водным объектом – прудом, образованным водоподпорным сооружением на водотоке, в целях осуществления прудовой аквакультуры, — говорится в докладе. — О необходимости соответствующих изменений в Водный кодекс РФ институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей изначально указывалось на заседаниях рабочей группы в ГД РФ при разработке проекта федерального закона. К сожалению, на начальном этапе наши предложения по закреплению оснований приобретения прав пользования водным объектом, образованным водоподпорным сооружением на водотоке, в целях осуществления прудовой аквакультуры, не были учтены, и проблема осталась до конца не решенной».

Только в 2021 году Федеральным законом были внесены необходимые изменения. Они предусматривали предоставление права пользования поверхностными водными объектами, находящимися в собственности РФ, регионов и муниципальных образований, в целях осуществления прудовой аквакультуры в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 гектаров, на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование.

ИА «Орелград»