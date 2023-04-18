Граждане Украины подали заявления орловскому омбудсмену

Заявления принимались во время посещения Мценскго ПВР.

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Орловской области, занимающая этот пост Наталия Балашова посетила пункт временного размещения в Мценском районе. Визит состоялся в рамках рабочей поездки по пунктам временного размещения граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Правозащитница провела прием в ПВР, в ходе которого ею были приняты заявления от граждан Украины по вопросам получения социальных выплат.

К слову, в Орловской области проводится значительная правозащитная работа с гражданами, в том числе лицами, прибывшими с сопредельных территорий. Причем структура обращений несколько изменилась, что связано и с осложнением геополитической ситуации. Например, в отчетном докладе уполномоченного, недавно представленного губернатору, отмечено, что в прошлом году было зафиксировано увеличение количества устных обращений граждан. Повлияли на это «мировые события, вызвавшие рост числа острых вопросов, требующих оперативного реагирования и незамедлительного принятия решений органами власти».

Также необходимо отметить увеличение количества коллективных обращений – в прошлом году их поступило 51, тогда как годом ранее было 18. Основной причиной такого роста стало поступление в адрес уполномоченного обращений от семей, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и столкнувшихся с новыми проблемами.

Большинство обращений граждан в 2022 году касались вопросов защиты прав в сфере миграции — 38,7 процента. Причем было зафиксировано увеличение количества обращений в сфере миграции: в 2022 году поступило 541 обращение, а в предыдущем году – 54. Связано с началом проведения специальной военной операции, принятием федеральных конституционных законов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также рост числа обращения обусловлен принятием новых мер социальной поддержки граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Среди основных вопросов, с которыми обращались они к орловскому омбудсмену, можно выделить такие, как выплата единовременного пособия, восстановление и перевод документов, получение гражданства Российской Федерации, трудоустройство, обмен гривен на рубли, а также розыск родственников.

ИА «Орелград»