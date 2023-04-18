На Орловщине в преддверии праздников проверяют владельцев оружия

Обладателей гражданского оружия посещают сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Орловской области, в регионе в преддверии майских выходных и праздничных дней сотрудники подразделений Центра лицензионно-разрешительной работы посещают владельцев оружия по месту жительства «с целью недопущения правонарушений в данной сфере». Попутно они проводят профилактическую работу с гражданами и представителями юридических.

«В ходе рейдов правоохранители напоминают о правилах хранения, ношения, транспортировки и использования оружия, — уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии. — Проверяют лицензионно-разрешительные документы, разъясняют изменения в федеральных законах касаемо оборота оружия и боеприпасов. В настоящее время вблизи от мест проведения массовых мероприятий в Орле и области проживает более 300 граждан, в пользовании у которых находится около 400 единиц оружия».

Напомним, что в Орловской области с 2013 года действует постановление регионального правительства № 120. Этим документом утвержден «Порядок выплаты гражданам вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, его основные частей, боеприпасов, взрывчатые вещества и взрывные устройства». Согласно ему, граждане, достигшие возраста 18 лет, имеют право на получение денежного вознаграждения в размерах, утвержденных правительством Орловской области.

Так, за добровольную сдачу боевого ручного стрелкового оружия вознаграждение составляет 7000 рублей за единицу. Охотничье и спортивное оружие, обрезы оценены в 6000 рублей за единицу, пистолеты и револьверы — 2000 рублей, гранатометы — 3500 рублей, взрывчатые вещества — 1500 рублей за 100 грамм, детонаторы — 500 рублей, самодельное огнестрельное оружие — 2000 рублей за единицу. При сдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

ИА «Орелград»