Названы проблемы орловского здравоохранения

В число ключевых проблем вошли дефицит кадров и перебои с лекарствами.

Актуальными проблемами в областном здравоохранения являются кадровый дефицит медицинских работников, в том числе первичного звена как в городских, так и в центральных районных больницах, износ диагностического оборудования, недостаточное финансирование лекарственного обеспечения, особенно дорогостоящих лекарственных препаратов. Об этом говорится в отчетном докладе уполномоченного по защите права человека в Орловской области Наталии Балашовой, который она представила в ходе рабочей встречи с председателем Орловского областного Совета народных депутатов Леонидом Музалевским.

Омбудсмен отмечает в своем докладе, что в статье 41 Конституции РФ закреплено право на охрану здоровья и медицинскую помощь – как одного из основных конституционных прав человека. Такое право дает человеку возможность получения бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В Орловской области медпомощь гражданам, в том числе и высокотехнологичная, предоставляется бесплатно в рамках территориальной «Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Между тем, в 2022 году в адрес уполномоченного поступило 46 обращений по вопросу ненадлежащего оказания медицинских услуг. Заявители жаловались на удаленность учреждений здравоохранения, нехватку врачей, организацию приема в поликлиниках и отсутствие льготных лекарств. Согласно данным департамента здравоохранения Орловской области, в 2022 году в регионе 55 640 человек имели право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в рамках амбулаторного лечения. Из них 12 530 человек сохранили право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг в части обеспечения лекарственными препаратами при амбулаторном лечении бесплатно за счет средств федерального бюджета.

Чуть более 41,8 тысячи человек имели право на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств регионального бюджета; 114 человек отнесены к числу лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или инвалидности; 1177 человек имели право на обеспечение лекарственными препаратами в рамках реализации федерального централизованного обеспечения высокозатратных нозологий (ВЗН).

«Предоставление определенным категориям лиц лекарств и медицинских изделий на льготной основе рассматриваются как меры, призванные обеспечить право на охрану здоровья, право на жизнь, — отмечает уполномоченный. — Однако на территории нашего региона имеют место факты несвоевременного обеспечения лекарственными средствами больных, о чем свидетельствуют обращения граждан. Основной причиной нарушений в сфере льготного лекарственного обеспечения является затяжной характер проведения конкурсных процедур и, соответственно, длительные сроки поставок препаратов».

Также правозащитник отмечает отсутствие ряда препаратов на фармацевтическом рынке, что подтверждается соответствующими письмами поставщиков и производителей-фармацевтов. По мнению омбудсмена, это связано как с возросшим спросом населения на дефицитные медицинские препараты, так и с поиском новых логистических решений поставок лекарств.

ИА «Орелград»