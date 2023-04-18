Орловские хоккеисты «Ледовой Арены» 18+ отправятся в Сочи на фестиваль Ночной Хоккейной Лиги

В орловской «Лиге Мечты» завершились региональные соревнования Ночной Хоккейной Лиги, победитель которой с 2 по 18 мая будет представлять регион в финале турнира.

Хоккейная команда «Ледовая Арена 18» одержала уверенную победу в региональном турнире Ночной Хоккейной Лиги, и теперь будет отстаивать честь региона на итоговом фестивале, который в мае пройдет в Сочи.

Там будут представлены 82 региона и более 200 команд со всей России. Создал эту лигу наш президент Путин Владимир Владимирович, и уже 12-й сезон любительская лига развивается.

Орловская команда, созданная в 2008 году Иваном Михайловичем Глебовым, уже неоднократно становилась чемпионом области и обладателем Кубка города, побеждала на Черноземье, выигрывала «Кубок Надежды».

Победив соперников по региону, хоккеисты готовятся к ответственному турниру, и провели товарищеский матч с брянской командой «БМЗ». С огромным преимуществом победу одержали орловцы – матч закончился со счетом 12:6.

«Ставим для себя задачи как минимум попасть в призовые места. Постараемся, конечно, завоевать первое место. Но есть у нас небольшая проблема – основной вратарь получил травму, и под большим вопросом, сможет ли он нам помочь. Но второй вратарь у нас, конечно, не спортшкольник, но тоже большой молодец.

Еще хотел сказать, что турнир этот состоялся с огромной поддержкой Карпикова Олега Владимировича, очень здорово он нам помог. И турниру, и команде «Ледовая Арена». Без его помощи нам было бы очень тяжело побеждать. Также он является руководителем нашей команды. И Кирмасов Сергей Станиславович тоже помогает команде», — рассказал начальник команды Владимир Девушкин.

В любительской команде собраны самые разные люди – кто-то работает на госслужбе, кто-то еще учится, но все горят желанием показывать максимальные результаты.

Так, нападающий команды Максим Борзенков в 15 матчах забросил 38 шайб и отдал 54 голевые передачи. Набрав 92 очка, он стал лучшим бомбардиров и ассистентом по всей России.

Что касается орловского этапа, то лучшим вратарем был признан Александр Попрядухин из «Ледовой Арены», а его одноклубник Дмитрий Лагутин стал лучшим защитником.

А ассистент капитана нападающий Сергей Стаханов стал лучшим ассистентом турнира.

«Победа в турнире — всегда здорово. Круто, что это награждается поездкой в Сочи — поиграть, попробовать себя с другими командами. С 10 лет я тренировался в ХК Орел, и в 20 лет перешел в «Ледовую Арену», — поделился эмоциями Стаханов.

ИА «Орелград»