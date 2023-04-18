Разрыв между смертностью и рождаемостью становится пугающим

В Орловской области численность населения продолжает сокращаться.

Орелстат представил оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области. Сообщается, что в январе 2023 года она по уже сложившейся печальной традиции характеризовалась процессом естественной убыли населения. По подсчетам аналитиков, за первый месяц текущего года число умерших в регионе превысило число родившихся в 2,7 раза. Естественная убыль населения составила 634 человека. Правда, годом ранее показатель был еще хуже – минус 864 человека.

«Число родившихся в январе 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года сократилось на 26 человек, или на 6,4 процента, и составило 382 человека, — следует из данных статистики. — Количество умерших уменьшилось на 256 человек, или на 20,1 процента относительно января 2022 года, и составило 1016 человек».

Отметим, что в процентном отношении значительно сократилась младенческая смертность. В январе этого года в регионе умер один ребенок в возрасте до одного года, тогда как годом ранее было зафиксировано четыре таких смерти.

«В январе 2023 года миграционная убыль населения составила 40 человек, — сообщает также Орелстат. — В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 127 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило плюс 87 человек».

Годом ранее отрицательными были сальдо по внутренней миграции (минус 139 человек) и по международной миграции (минус 86 человек). В качестве иллюстрации демографической ситуации можно привести и такие данные: а первый месяц 2023 года в Орловской области было зарегистрировано 164 брака, или на 21 брак меньше, чем годом ранее. Количество разводом осталось на прежнем уровне – 246 всего за один первый месяц года.

ИА «Орелград»