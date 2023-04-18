Сегодня в Орле отключат горячую воду по ряду адресов

18.4.2023 | 11:57 ЖКХ, Новости

Это продлится до конца рабочего дня.

Как сообщает АО «Орёлоблоэнерго», с 14 до 17 часов тепла и горячей воды не будет в детском саду №85 «Белочка» (на Матросова, 54), а также в других зданиях по улице Матросова (№№46, 48, 50, 52 и 56) и по улице Полесской (№№43, 45, 47, 49, 51, 53 и 55). Причина – отключение электроэнергии, необходимой для технического обслуживания соответствующих распределительных пунктов.

Также из-за плановых работ, требующих остановки котельной, отопление и горячее водоснабжение покинут некоторых жителей Лужков. Блага цивилизации временно отключат в домах по улицам 6-й Орловской дивизии (№№11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27) и Узловой (№№1, 2 и 3). Однако всё возобновится уже в 15 часов.

ИА «Орёлград»

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