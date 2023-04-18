У орловчанина отобрали сотовый прямо в супермаркете

18.4.2023 | 11:36 Общество, Происшествия

Однако полиция оперативно нашла подозреваемых.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Преступление произошло в Северном районе Орла. 40-летний мужчина увидел, как двое покупателей пытаются украсть продукты, и сделал им замечание. В ответ на это они повалили его на пол, нанесли несколько ударов в область головы, похитили его сотовый телефон (стоимостью около семи тысяч рублей) и скрылись с места.

Потерпевший обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Вскоре задержали подозреваемых (граждан 1989 и 1996 годов рождения). 27-летний мужчина проживал в Орле и ранее был осуждён. 34-хлетний приехал из Урицкого района.

Выяснилось, что смартфон уже продан. Сейчас полиция устанавливает местонахождение покупателя и вещи. Подозреваемые заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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