У орловчанина отобрали сотовый прямо в супермаркете

Однако полиция оперативно нашла подозреваемых.

Преступление произошло в Северном районе Орла. 40-летний мужчина увидел, как двое покупателей пытаются украсть продукты, и сделал им замечание. В ответ на это они повалили его на пол, нанесли несколько ударов в область головы, похитили его сотовый телефон (стоимостью около семи тысяч рублей) и скрылись с места.

Потерпевший обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Вскоре задержали подозреваемых (граждан 1989 и 1996 годов рождения). 27-летний мужчина проживал в Орле и ранее был осуждён. 34-хлетний приехал из Урицкого района.

Выяснилось, что смартфон уже продан. Сейчас полиция устанавливает местонахождение покупателя и вещи. Подозреваемые заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»