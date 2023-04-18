В этом году в Орловской области капитально отремонтируют 238 домов

18.4.2023 | 14:09 Новости, Строительство

Об этом рассказал губернатор.

Фото: МинЖКХ Ставропольского края (иллюстративное)

Андрей Клычков поделился важной информацией в ходе очередного прямого эфира в социальных сетях.

Из этого числа в 88 зданиях капремонт сделают в порядке обычной очерёдности. В 78 домах запланированы работы в рамках дополнительной программы досрочного капитального ремонта крыш. Ещё в 73 будут заменены или модернизированы лифты.

К настоящему моменту капитальный ремонт крыш полностью завершён на 11 зданиях, в 22 домах заменён 91 лифт.

Как уточнил губернатор, при ремонте кровель применяются материалы и техрешения, которые позволяют эксплуатировать их длительное время без значительных дальнейших затрат.

ИА «Орёлград»

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