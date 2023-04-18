В Орле фонд «Созидание» возглавила Екатерина Сачкова

18.4.2023 | 16:57 Новости компаний, Рекомендуем

Нового руководителя фонда назначили по итогам конкурсного отбора. Екатерина Сачкова анонсировала новые благотворительные проекты и волонтерские инициативы.

Как сообщают в пресс-службе группы компаний  «ОДСК», Екатерина Пухликова, которая до последнего времени возглавляла благотворительный фонд «Созидание», покинула пост. После конкурсных процедур на должность утвердили Екатерину Сачкову.

Она прошла свой профессиональный путь в ОДСК от специалиста отдела мотивации управления персоналом. Коллеги знают ее, как активного и неравнодушного человека.

«Очень признательна за оказанное доверие в части выбора моей кандидатуры. Впереди у нас много интересных проектов, которые будут способствовать развитию корпоративного волонтерства и исполнению программ благотворительного фонда», – отметила Екатерина Сачкова.

Напомним, что благотворительный фонд «Созидание» работает в Орле с 1996 года. Он поддерживает детей-сирот, семьи, оказавшиеся в непростой ситуации, участвует в экологических инициативах. Волонтеры в тесном сотрудничестве с группой компаний «ОДСК» за это время реализовали порядка 90 проектов.

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