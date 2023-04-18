В Орле обновлён порядок компенсации путёвок в детские лагеря

Государство вернёт родителям до 100% стоимости.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Компенсация предоставляется в случае, если возраст ребёнка составляет от 7 до 17 лет, он зарегистрирован в Орле (кроме детей из семей участников СВО и из семей, вынужденно покинувших зону СВО), а стоимость путёвки не превышает 1375 рублей 83 копейки в день. Если цена выше, то родители должны самостоятельно доплатить разницу.

Компенсация предоставляется при отдыхе в загородных лагерях «Лесная поляна», «Лесной», «Орловчанка» и «Мечта», «Ёлочка», «Сосновый бор», «Космос», «Солнечный» и «Дружба».

Если ребёнок проходит обучение в общеобразовательном учреждении (школе, лицее, гимназии), то родителям надо обратиться к руководителю учреждения. Если же мальчик или девочка уже получают среднее профессиональное образование, то следует напрямую обращаться в управление образования, спорта и физкультуры администрации Орла.

Также родителю нужно оформить заявку на получение компенсации у своего работодателя. Он должен направить её в управление до 24 апреля. Сами родители должны собрать пакет необходимых документов и обратиться с ними в управление до 15 мая.

Если речь идёт о детях ветеранов боевых действий, самозанятых, ИП (или лиц, нанятых ИП), то справка от работодателя в управление не потребуется.

Подробности (в том числе, по списку документов, необходимых для получения компенсации) можно узнать по телефону 8 (4862) 43-28-72.

ИА «Орёлград»