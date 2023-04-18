В Орле при пожаре эвакуировали 25 человек

18.4.2023 | 11:19 Новости, Происшествия

ЧП произошло в многоквартирном доме.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области (иллюстративное)

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, сообщение о возгорании поступило накануне в 16 часов 40 минут. Горела однокомнатная квартира, расположенная на пятом этаже одного из домов по улице 5-й Орловской стрелковой дивизии.

Сотруники пожарно-спасательных подразделений оперативно прибыли на место, спасли троих человек и эвакуировали из подъезда ещё 25 (из-за сильного задымления). Вскоре очаг опасного пожара ликвидировали.

В итоге пострадали лишь некоторые вещи, которые находились в квартире – холодильник и натяжной потолок. Предположительно, причиной ЧП стал именно аварийный режим работы холодильника.

Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 124 раза, в основном (в 91 случае) на ликвидацию возгораний.

ИА «Орёлград»

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