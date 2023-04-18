В Орле запретили портить инклюзивный пляж

Власти города утвердили правила работы инклюзивного пляжа на 2023 год.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле началась подготовка к предстоящему купальному сезону. Он будет открыт 1 июня, а завершится 31 августа. Соответствующее постановление подписал мэр Орла Юрий Парахин. Он же утвердил правила посещения инклюзивного пляжа, расположенного на озере Светлая жизнь. Напомним, такой пляж был впервые открыт в прошлом году. Он предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Согласно правилам на 2023 год, пляж будет работать при ясной погоде и температуре воздуха от плюс 18 градусов и выше. При температуре воздуха ниже 18 градусов тепла, а также при сильном ветре или дожде оборудование пляжа не устанавливается, а волонтеры на площадке не работают. При допустимых погодных условиях время работы адаптивной площадки и волонтеров установлено следующее: с 10:00 до 18:00 (вторник, четверг, суббота). Шезлонги предназначены для размещения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Для посетителей пляжа введен ряд обязанностей и запретов. Так, они обязаны купаться только в отведенных для этого местах, выполнять требования, установленные правилами поведения на воде, а также не допускать порчи имущества и оборудования пляжа. Посетителям запрещается загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование и спасательные средства. Кроме того, нельзя купаться при подъеме флага, обозначающего запрет купания.

Еще в прошлом году администрация города Орла отмечала, что указанный пляж на озере Светлая жизнь стал первым в ЦФО инклюзивным пляжем. Уже в первые дни работы его посетили члены общественного Совета по делам инвалидов. Они от начала и до конца курировали процесс создания пляжа и оценивали результаты проделанной работы. Подготовкой пляжа к купальному сезону в прошлом году занималось МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». В этом году данная миссия возложена на МКУ «Объединенный муниципальный заказчик».

«В перечень задач входило многое — от завоза песка до установки оборудования для маломобильных групп населения, — сообщала ранее администрация города. — И, как и планировалось, с 1 июня все элементы проекта стали доступны для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Были смонтированы настилы общей площадью 60 кв.м., установлены навес от солнца размером 3х4 метра, пляжные зонтики, стенды с правилами пользования новым оборудованием».

Добавим, что инклюзивное оборудование располагается близ спасательной станции.

ИА «Орелград»