Весь общественный транспорт Орловщины должны вывести в «Яндекс.Карты»

До 1 мая он появится в местном ресурсе “Bus57”.

Все перевозчики заводятся постепенно, пояснил 18 апреля на заседании профильного комитета Облсовета начальник КУ ОО «Организатор Перевозок» Владимир Злобин. По его словам, при заключении контрактов предусматривается обязанность оборудовать транспортные средства работоспособным оборудованием системы ГЛОНАСС. Злобин считает, что отсутствие автобусов «в сети» — это не всегда злой умысел.

«Есть отдалённые зоны, где спутник плохо ловит», — пояснил начальник учреждения.

Кроме того, устаревшее оборудование не соответствует системе «Организатора перевозок». Тем не менее в первом квартале 2023 года с помощью ГЛОНАСС выявлено 70 нарушений, допущенных перевозчиками. Простым же пользователям доступны электронные ресурсы с указанием местоположения маршруток. К 1 мая на “Bus57” должны вывести все 164 межмуниципальных маршрута, по которым курсируют 428 автобусов. Аналогичная работа ведется с «Яндекс.Картами». Срок по этому ресурсу Владимир Злобин затруднился назвать.

ИА «Орёлград»