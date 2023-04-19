«Мало посадок»: в облсовете обсудили работу КСП Орловской области

По мнению ряда парламентариев, анализ мог бы быть тщательнее.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин выступил на заседании профильного комитета 18 апреля. В 2022 году КСП завершено 80 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверками охвачено 190 объектов, установлено 1034 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму 820,6 млн рублей.

«Мало дел, мало посадок, — процитировал председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков. – Вы хотите сказать, что у нас все хорошо в плане закупок? У нас существует клан единственных подрядчиков, поставщиков. Это попахивает коррупцией».

Константин Паршин заявил, что не в полномочиях КСП возбуждать уголовные дела, но все наработки аудиторов передаются в компетентные органы.

Вице-спикер Облсовета Михаил Вдовин заявил, что в план мероприятий включены объекты с низким риском нарушений.

«Мне странно видеть в плане проверок КСП бюджетные учреждения, где денег никогда не было и их никогда не будет, — отметил Вдовин. — Контрольно-счетная палата делает уверенный крен в сторону проверки бухгалтерских документов».

Большая доля выявляемых нарушений 95% – чисто технические, например нарушение правил ведения бухучета. На неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств остается лишь 5%. При этом правоохранители регулярно возбуждают уголовные дела по фактам ненадлежащей реализации нацпроектов, подчеркнул Михаил Вдовин.

Отметим, в докладе Паршина прозвучало, что по итогам исполнения представлений и предписаний КСП в 2022 году в адрес руководителей проверяемых объектов внесено 33 представления и 3 предписания, в рамках которых исполнено 321 требование контрольного органа, 23 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, внесено 46 актов прокурорского реагирования, 9 материалов проверок направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки выявленных фактов, по итогам которой возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»