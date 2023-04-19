Мэр Орла подписал постановление об окончании отопительного сезона

19.4.2023 | 17:30 ЖКХ, Новости, Общество

Подача тепла прекратится с 21 апреля.

Фото: www.orel.quadra.ru

Ранее ту же самую дату во время прямого эфира в социальных сетях назвал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Мэр Юрий Парахин уточнил, что решение о прекращении отопительного сезона коснётся как жилых домов, так и социальных и культурных объектов.

«На улице стабильно плюсовая температура, весна полностью вступила в свои права… Спасибо ресурсоснабжающим организациям за работу. К сожалению, не обошлось без проблем, но впереди достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к зиме», — заключил мэр.

ИА «Орёлград»

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