Мэр Орла подписал постановление об окончании отопительного сезона

Подача тепла прекратится с 21 апреля.

Ранее ту же самую дату во время прямого эфира в социальных сетях назвал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Мэр Юрий Парахин уточнил, что решение о прекращении отопительного сезона коснётся как жилых домов, так и социальных и культурных объектов.

«На улице стабильно плюсовая температура, весна полностью вступила в свои права… Спасибо ресурсоснабжающим организациям за работу. К сожалению, не обошлось без проблем, но впереди достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к зиме», — заключил мэр.

ИА «Орёлград»