Орел может лишиться полученной банковской гарантии по Красному мосту

19.4.2023 | 7:34 Закон и порядок, Новости

Требования АО УКБ Белгородсоцбанк рассматривает арбитражный суд.

Фото Андрея Клычкова

Тревожная информация прозвучала 18 апреля на заседании профильного комитета Орловского областного Совета.

«Банк-гарант требует признать контракт ничтожным и вернуть выплаченную гарантию – 200 млн рублей», — сообщила редактор ИА «ИНФО-СИТИ» Ирина Крахмалева.

Информацию подтвердил председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков.

«В Белгороде в суде рассматривается дело по иску «Белгородсоцбанка» в отношении расторжения и возврата суммы в размере 200 млн рублей, что ранее было уплачено городу Орлу. Парахин и Клычков заявляли, что все нормально – аванс возмещен 100%», — напомнил Виталий Рыбаков.

АО УКБ Белгородсоцбанк обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к МКУ «УКС г.Орел» о возмещении убытков вследствие необоснованного предъявления требований по Банковской гарантии №Г01/025/20 от 20.11.2020 в размере 77 826 575,95 руб. С ходом тяжбы можно ознакомиться по ссылке.  Следующее заседание назначено на 4 мая. Параллельно идут разбирательства по искам ООО «Ремспецмост» к банку и УКС Орла. Ранее директор компании-подрядчика приговорен к 4,5 года колонии за мошенничество.

ИА «Орелград»

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